Freelance.com dépasse les 800 M€ de Chiffre d’Affaires en 2022

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022 : 218,5 M€ (+23%)

Chiffre d’affaires 2022 : 800,2 M€ (+59%)

GMV : 820,7 M€ (+63%)



Freelance.com (Euronext Growth Paris – FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2022 (période du 1er janvier au 31 décembre 2022).



Chiffre d’affaires 2022 : 800,2 M€ (+59%) / GMV : 820,7 M€ (+63%)

• Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires annuel consolidé s’élève à 800,2 M€, en croissance de 59% par rapport à l’exercice 2021 (+19% de croissance organique).

o En France, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 509,7 M€ sur l’année 2022, en croissance organique de 25% par rapport à 2021, représentant 64% du total consolidé du Groupe.

o A l’international, Freelance.com a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 290,5 M€ sur l’année 2022, en croissance de 203% et de 10% en organique par rapport à 2021.

• Sur le seul 4ème trimestre 2022, le chiffre d’affaires consolidé de Freelance.com s’est établi à 218,5 M€ contre 178,3 M€ réalisé un an auparavant, soit +23% sur un an.