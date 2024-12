Freelance.com: départ du PDG et nouvelle gouvernance information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Freelance.com indique que son conseil d'administration, sur les recommandations du comité des nominations et des rémunérations, a examiné le plan de succession à la tête du groupe et validé le principe d'une nouvelle gouvernance.



Sylvestre Blavet, PDG depuis le 26 janvier 2019, ayant annoncé sa démission de ses mandats de président, directeur général et administrateur à effet immédiat, les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général seront dissociées.



Le conseil a nommé Thomas de Villemeur, représentant l'actionnaire majoritaire Groupe CBV Ingénierie, en qualité de président du conseil, et Guénaël Talvas, directeur de cabinet du PDG depuis novembre 2021, en qualité de directeur général pour la période intérimaire.





