Freelance.com: baisse de 19% du RNPG annuel

(CercleFinance.com) - Freelance.com publie un résultat net part du groupe (RNPG) en recul de 19% à 14,5 millions d'euros au titre de 2023, mais un EBITDA en hausse de 9% à 29,4 millions pour un chiffre d'affaires en croissance de 7% à 857,7 millions (+4% en organique).



Revendiquant une structure bilancielle renforcée, le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de huit centimes par actions au titre de cet exercice. La politique de dividendes sera réévaluée l'année prochaine.



Dans un contexte de marché du travail encore incertain, le groupe de services en ressources humaines demeure prudent sur ses perspectives en France et à l'international et vise une croissance organique légèrement positive sur 2024, 'année de transition'.





