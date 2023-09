Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Freelance.com: acquisition d'Openwork finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - Freelance.com annonce la réalisation de l'acquisition de 100% des titres d'Openwork, spécialiste du portage salarial des indépendants, principalement présent en France et en Belgique, acquisition réalisée intégralement sur fonds propres.



OpenWork a enregistré une forte croissance depuis sa création en 2011 pour rentrer en 2022 dans le top cinq des sociétés de portage salarial en France avec 70 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et plus de 1.200 indépendants.



Le regroupement permet à Freelance.com de consolider un marché du portage salarial atomisé, de devenir l'acteur de référence dans la gestion et les services aux indépendants et de gérer un panel de marques qui ciblent différents types de consultants.





Valeurs associées FREELANCE.COM Euronext Paris 0.00%