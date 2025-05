Freelance: baisse de 3% du CA trimestriel en organique information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 07:20









(CercleFinance.com) - Freelance.com affiche au titre du premier trimestre 2025 un chiffre d'affaires de 265,9 millions d'euros, en croissance de 3% en données totales, mais en baisse de 3% en organique dans le sillage de ses activités françaises (-5% en organique).



'L'incertitude économique persistante contraint nos clients à repousser certains projets informatiques discrétionnaires et à réduire leur recours aux travailleurs indépendants', explique le groupe de solutions de portage salarial et d'intermédiation.



En revanche, le périmètre international (+6% en organique) a réalisé un troisième trimestre successif de croissance organique positive, confirmant la stabilisation du nombre de consultants gérés malgré des conditions de marché défavorables.





