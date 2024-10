Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Freelance: acquisition de Prium information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Freelance.com annonce la réalisation de l'acquisition, financée sur fonds propres, de 100% des titres du groupe Prium, acteur de portage salarial français créé en 2012 et ayant réalisé 56 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.



Après les intégrations d'Openwork et de STA, le rapprochement avec Prium permet à Freelance.com 'd'asseoir sa position d'acteur de référence dans la gestion et les services aux indépendants, conformément à sa stratégie de développement'.



'Les synergies résultant de ce regroupement devraient permettre de réaliser d'importantes économies d'échelle et de renforcer la compétitivité du groupe Freelance.com sur le marché, tout en conservant une bonne maîtrise de ses marges opérationnelles', poursuit-il.





Valeurs associées FREELANCE.COM 2,67 EUR Euronext Paris +1,91%