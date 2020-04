Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Free prolonge de 2 ans son contrat d'itinérance avec Orange Reuters • 03/04/2020 à 19:32









PARIS (Reuters) - L'opérateur Free a signé un avenant pour pouvoir prolonger de deux ans le contrat d'itinérance lui permettant de louer une partie du réseau mobile de son concurrent Orange, annonce vendredi le régulateur du secteur des télécoms. Dans un communiqué, l'Arcep dit examiner cet avenant qui prolonge la phase d'extinction de cet accord d'itinérance en 2G et 3G, commencé en 2011 et censé prendre fin au terme de l'année en cours. "Signé le 19 février 2020, cet avenant prolonge la période d'extinction de l'itinérance nationale de Free Mobile sur les réseaux 2G et 3G d'Orange jusqu'au 31 décembre 2022", explique l'Arcep. Cet accord a permis à Free de déployer une offre mobile sur tout le territoire en s'appuyant sur le réseau de l'opérateur historique - moyennant une rémunération - le temps de déployer son propre réseau. A la demande de l'Arcep, Orange et Free avaient convenu dès 2016 d'un plan pour prévoir son extinction progressive avec une réduction croissante des débits pour les clients de Free utilisant le réseau d'Orange. Une prolongation a été sollicitée par Free, en raison notamment de "l'impossibilité pour Free Mobile de rattraper le standard de couverture du marché" malgré "un déploiement très volontariste", explique l'Arcep. (Gwénaëlle Barzic, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam -2.40% BOUYGUES Euronext Paris -0.24% ILIAD Euronext Paris +4.24% ORANGE Euronext Paris -0.59%