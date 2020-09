Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Free empêché de déployer des équipements Huawei en France Reuters • 03/09/2020 à 12:08









FREE EMPÊCHÉ DE DÉPLOYER DES ÉQUIPEMENTS HUAWEI EN FRANCE PARIS (Reuters) - L'opérateur télécoms Free, filiale d'Iliad, n'a pas été autorisé par les autorités françaises à déployer des équipements mobiles 5G de l'équipementier chinois Huawei à la différence de ses rivaux Bouygues Telecom (Bouygues) et SFR (Altice), a déclaré mardi son directeur général. "Cette rupture d'égalité pose problème", a déclaré Thomas Reynaud lors d'une conférence de presse pour la présentation des résultats semestriels du groupe. Free prévoit à ce stade de recourir à l'équipementier finlandais Nokia pour déployer son réseau mobile 5G, a précisé le dirigeant. (Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Stéphane Brosse)

