Frédéric Salomon rejoint IVO Capital Partners

Frédéric Salomon vient de rejoindre IVO Capital Partners en tant que gérant. Il aura pour mission de diversifier et d’élargir la gamme de fonds crédit international de la société de gestion qui compte déjà cinq fonds.

Frédéric Salomon vient de Schelcher Prince Gestion, dont il était membre fondateur. La société de gestion spécialisée dans les obligations a fusionné avec Federal Finance en début d’année 2025 pour devenir Arkéa Asset Management, l’entité de gestion d’actifs du groupe Crédit Mutuel Arkéa . Frédéric Salomon a créé et développé l’analyse crédit au sein de Schelcher Prince Gestion, puis a piloté, à partir de 2000, sa stratégie Euro High Yield. Par la suite, il a géré pendant plus de cinq ans la gamme de fonds crédit représentant plus de 5 milliards d’euros d’actifs en tant que responsable du crédit.

Développement sur la Suisse

Parallèlement, IVO Capital Partners a recruté Henri Rayot en tant que directeur des ventes suisses. Cela permettra à la société de gestion d’accélérer son développement à l’international. Franco-allemand, Henri Rayot vient de la société de gestion luxembourgeoise Dynasty AM, où il faisait partie de l’équipe fondatrice et il pilotait le développement commercial auprès d’une clientèle internationale principalement germanophone. Il avait aussi travaillé par le passé pour la société parisienne SPGP.

Enfin, les équipes marketing et middle office d’IVO Capital Partners sont rejointes par Simon D’Hooghe et Nicolas Rodrigues.

Ces recrutements interviennent alors qu’IVO Capital Partners connaît une forte croissance de ses encours. Ces derniers ont atteint 1,7 milliard d’euros fin mars 2025. Fin 2023, elle gérant 1,25 milliard d’euros.

Laurence Marchal