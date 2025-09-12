 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 793,64
-0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Frédéric Sales nommé DRH de la marque Renault
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 13:01

(Zonebourse.com) - Renault annonce la nomination de Frédéric Sales au poste de Directeur des Ressources Humaines de la marque à compter du 1er octobre 2025.
Il sera rattaché à Claire Fanget, Chief People & Organisation Officer du Groupe depuis septembre, et fonctionnellement à Fabrice Cambolive, CEO de la marque.
Frédéric Sales intégrera le comité de direction de la marque Renault.
Entré dans le Groupe en 2019, il occupait jusqu'ici la fonction de Vice-Président Ressources Humaines, Global Talent, Dirigeants et Fonctions globales non industrielles.

Valeurs associées

RENAULT
33,9800 EUR Euronext Paris -1,65%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank