Frédéric Arnault prend la tête de la division Montres de LVMH (communication interne)

Frédéric Arnault est nommé à la tête de la division Montres de LVMH. ( / Ludovic MARIN )

Frédéric Arnault, 29 ans, est nommé PDG de la nouvelle division Montres du numéro un mondial du luxe LVMH, supervisant les marques Hublot, Tag Heuer et Zenith, selon une communication interne au groupe que s'est procurée l'AFP vendredi.

Le fils du milliardaire Bernard Arnault, l'une des plus grandes fortunes au monde, était jusqu'ici PDG du suisse Tag Heuer. Dans ces nouvelles fonctions, il "reportera" à Stéphane Bianci, PDG de la division Montres et Joaillerie de LVMH, selon le communiqué interne confirmant des informations de presse anglo-saxonne.

"Frédéric a accompli un travail remarquable chez Tag Heuer ces six dernières années", salue Stéphane Bianci cité dans le communiqué. "Sa vision unique et disruptive du secteur de l'horlogerie a permis à Tag Heuer de connaître une transformation spectaculaire", ajoute-t-il se disant "enthousiaste à l'idée de voir combien sa vision et ses connaissances contribueront a accélérer encore plus la croissance" des marques horlogères du groupe.

Frédéric Arnault, polytechnicien comme son père, a commencé sa carrière au sein du cabinet de conseil McKinsey avant d'intégrer le centre de recherche en intelligence artificielle de Facebook. Il a rejoint Tag Heuer en 2017 pour gérer les activités des montres connectées avant d'être nommé PDG de la marque en 2020.

LVMH ne communique pas sur le chiffre d'affaires de ses marques mais selon le site spécialisé Women's wear daily, Tag Heuer a atteint environ 780 millions d'euros de ventes en 2022. Sur les neuf premiers mois de 2023, la section Montres et Joaillerie de LVMH (qui a réalisé 62 milliards d'euros de ventes) a totalisé un chiffre d'affaires de près de 8 milliards d'euros.

Julien Tornare, PDG de Zénith depuis 2017, succède à Frédéric Arnault à la tête de Tag Heuer. Benoît de Clerck, qui a passé 25 ans chez le concurrent de LVMH Richemont, où il était dernièrement directeur commercial de la marque italienne de montres Panerai, est nommé PDG de Zénith.

Tous les deux ainsi que Ricardo Guadalupe, PDG de Hublot, rendront compte à Frédéric Arnault.