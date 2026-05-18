Fred Chereau devient directeur général de Sensorion
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 08:20
"Fred Chereau apporte plus de 30 ans d'expérience de direction dans les biotechnologies et l'industrie pharmaceutique, une expertise approfondie en thérapie génique ainsi que dans la gestion d'entreprises en forte croissance", met en avant Sensorion.
Il rejoint la société en provenance d'Alexion - AstraZeneca Rare Disease, où il occupait le poste de senior vice president, strategy and business development , après avoir été président et directeur général de LogicBio Therapeutics, acquise par Alexion en 2022.
La société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des troubles auditifs annonce également que Géraldine Honnet, sa directrice médicale depuis février 2020, quitte ses fonctions pour rejoindre une société de biotechnologie privée.
Durant son mandat, Sensorion est passée d'une société en phase préclinique à une organisation de thérapie génique en phase clinique active, initiant l'essai clinique de phase 1/2 Audiogene et faisant progresser SENS-601 vers ses 1ers essais chez l'homme.
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