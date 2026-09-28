Fraser, directrice générale de Citi, estime que l'IA agentique dans le secteur bancaire nécessite des contrôles rigoureux et une authentification

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jane Fraser, directrice générale de Citi, a déclaré lundi que l'IA agentique dans le secteur bancaire nécessite des contrôles rigoureux et une authentification, alors que les banques se préparent à confier certaines tâches à des agents IA.

S'exprimant lors de la conférence Sibos, Fraser a expliqué que Citi avait développé une couche de contrôle baptisée Arc, par laquelle tous les agents IA doivent passer avant d'être créés, offrant ainsi une couche d'observabilité permettant de suivre et de surveiller en permanence leur activité.