Frappes israéliennes contre le Djihad islamique en Syrie et à Gaza

GAZA, 24 février (Reuters) - Israël a mené dimanche des frappes contre des cibles du Djihad islamique en Syrie et dans la bande de Gaza, a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne. Les forces israéliennes ont mené "une série de frappes contre des cibles terroristes appartenant à l'organisation Djihad islamique dans le sud de Damas et plusieurs dizaines de cibles terroristes appartenant au Djihad islamique dans la bande de Gaza", a écrit Avichay Adraee sur Twitter. Cette annonce intervient alors que l'armée israélienne a déclaré plus tôt dans la journée avoir tué un Palestinien qui tentait de poser des explosifs près de la barrière de sécurité en bordure de la bande de Gaza. Le Djihad islamique, allié du Hamas et considéré comme lui par Israël comme une organisation terroriste, a indiqué qu'il s'agissait de l'un de ses membres. La presse officielle syrienne a rapporté que les systèmes de défense antiaérienne syriens ont intercepté des "cibles hostiles" au-dessus de la capitale Damas, sans donner davantage d'informations. (Nidal al Mughrabi; version française Jean Terzian)

