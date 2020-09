Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Frappes israéliennes contre des cibles à Gaza - témoins Reuters • 16/09/2020 à 04:50









JERUSALEM/GAZA, 16 septembre (Reuters) - L'aviation israélienne a attaqué mercredi des cibles dans la bande de Gaza, ont rapporté des témoins, tandis que les sirènes d'alerte prévenant de tirs de roquettes depuis le territoire palestinien ont retenti dans le sud d'Israël. Une roquette tirée quelques heures plus tôt par des combattants de l'enclave palestinienne avait atteint la ville côtière israélienne d'Ashdod, faisant deux blessés, alors même que l'Etat hébreu et deux pays du Golfe signaient à Washington des accords historiques de normalisation de leurs relations. Dans ce qui semble être une réponse à l'attaque à la roquette de mardi, un avion israélien a frappé deux cibles dont un camp d'entraînement dirigé par le Hamas, ont déclaré les témoins. L'armée israélienne, qui n'a pas confirmé dans l'immédiat avoir mené une offensive aérienne, a indiqué que les sirènes d'alerte avaient retenti dans plusieurs localités frontalières de Gaza. Aucune victime n'a été rapportée pour le moment d'un côté ou de l'autre de la frontière. Les Palestiniens considèrent comme une trahison l'accord signé mardi par les Emirats arabes unis, Bahreïn et Israël sous l'égide des Etats-Unis. (Jeffrey Heller et Nidal al Mughrabi; version française Jean Terzian)

