Frappes en Iran : les Bourses européennes plongent, l'energie et la defense s'envolent
02/03/2026
En hausse
L'énergie : les compagnies pétrolières sont dopées par la hausse du prix du baril. Shell, BP et TotalEnergies flambent de 6%. Equinor de 8%.
La défense : c'est le seul autre secteur à tirer nettement son épingle du jeu : Rheinmetall, Thales et Dassault Aviation prennent 4% à l'ouverture. Attention, Rolls-Royce et Safran perdent du terrain : leur exposition à l'aéronautique civile les handicape.
Les minières aurifères : la montée de l'aversion pour le risque profite aux métaux précieux et à leurs producteurs, à l'image de Fresnillo.
En baisse
Le transport aérien : la combinaison entre fermeture de liaisons, routes internationales plus longues (il faut contourner les zones dangereuses) et hausse du prix du kérosène est un cocktail détonant. Air France-KLM , Lufthansa ou International Consolidated Airlines chutent lourdement.
Le luxe : moins de tourisme international, une économie moins florissante, c'est du chiffre d'affaires en moins pour le secteur. LVMH, Hermès et consorts souffrent.
La finance : les valeurs bancaires perdent plus de terrain que la moyenne ce matin. Là encore, c'est parce que les tensions géopolitiques se traduisent en tensions économiques. Ce n'est pas à l'avantage des entreprises financières.
