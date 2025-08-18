Fraport: un nouvel entrepôt pour DHL à l'aéroport de Francfort
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 11:41
Conçu et construit par Fraport, le propriétaire et l'exploitant du premier aéroport d'Allemagne, le site regroupe désormais l'ensemble des activités de DHL jusqu'ici réparties sur trois sites distincts.
Situé à CargoCity Sud, le complexe s'étend sur 55.000 m2, dont 24.500 m2 d'espaces de stockage et 3.000 m2 de bureaux et salles de réunion.
Il dispose de 54 accès et quais de chargement, de zones de manoeuvre, de 25 places de stationnement pour poids lourds et de 185 emplacements pour d'autres véhicules, dont 20 équipés de bornes de recharge électrique.
Un système photovoltaïque, en cours d'installation, devrait atteindre une capacité de deux mégawatts sur le toit.
Les travaux de construction, du lancement du chantier à la remise des clés, ont duré un peu plus d'un an, conformément au calendrier prévu, souligne Fraport dans un communiqué.
L'opérateur aéroportuaire indique que cette infrastructure doit jouer un rôle 'clé' afin de lui permettre d'atteindre son objectif de croissance dans le secteur du fret aérien établi dans le cadre du programme 'CargoHub Masterplan' et qui vise une hausse de 50% des volumes annuels transportés à Francfort, à environ trois millions de tonnes.
Valeurs associées
|77,500 EUR
|XETRA
|-1,02%
