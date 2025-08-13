Fraport: trafic en hausse de 1,6% en juillet à Francfort
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 11:06
Sur les routes intercontinentales, l'opérateur aéroportuaire dit avoir profité tout particulièrement de la vigueur de l'activité vers la Thaïlande et l'Afrique de l'Est.
S'agissant du fret, les volumes cargo ont augmenté de 3,7% à 179.055 tonnes métriques le mois passé.
Au niveau de l'ensemble de ses aéroports, le trafic de Fraport s'est accru de 4,6% à 22,9 millions de passagers en juillet, porté par Ljubljana (+12,2%) et Lima (+5,4%), mais surtout par ses aéroports brésiliens de Fortaleza et Porto Alegre, qui ont vu leur trafic bondir de 96,9% en juillet à la faveur d'un effet de base favorable, puisque le mois de juillet 2024 avait été marqué par des inondations majeures.
A la Bourse de Francfort, l'action progressait de 0,5% mercredi matin suite à la parution de ces chiffres.
Valeurs associées
|76,650 EUR
|XETRA
|+0,79%
A lire aussi
-
"Les droits de douane n'ont pas causé d'inflation ni aucun autre problème à notre pays", a réagi le président américain. Le gouvernement américain de Donald Trump s'est félicité, mercredi 13 août, des chiffres de l'inflation en juillet, qui montrent un léger frémissement ... Lire la suite
-
Emerveillé, le photographe saoudien Fahad Alayyash contemple le panorama alpin des Tatras, la plus haute chaîne de montagnes de Pologne — et une nouvelle destination favorite pour les touristes arabes. Cet homme de 38 ans fait partie des milliers de touristes des ... Lire la suite
-
Le chef de l'armée israélienne a "approuvé" le nouveau plan des opérations militaires "à venir à Gaza", indique un communiqué de l'armée publié mercredi. "Le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, a tenu aujourd'hui (mercredi) une discussion au cours ... Lire la suite
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mercredi ses alliés à faire pression sur Moscou et à contrer toute "tromperie" russe, avant une réunion avec les dirigeants européens et Donald Trump. "Il faut mettre la pression sur la Russie pour obtenir une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer