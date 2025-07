Fraport: hausse de 2,9% du trafic passagers en juin information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 10:58









(CercleFinance.com) - L'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli environ 5,8 millions de passagers en juin 2025, soit une augmentation de 2,9 % par rapport au même mois de l'année dernière.



'Les chiffres de juin de cette année ont reçu un coup de pouce supplémentaire en raison du calendrier plus tardif des vacances scolaires de la Pentecôte, qui tombaient en mai en 2024' souligne le groupe.



La FRA, la plus grande plaque tournante de l'aviation en Allemagne, a enregistré une croissance du trafic pour le quatrième mois consécutif en juin.



Au cours de la période de janvier à juin 2025, environ 29,1 millions de passagers ont emprunté l'aéroport de Francfort, ce qui représente une augmentation de 1,4 % par rapport à la même période l'année dernière.



Le trafic de passagers à destination et en provenance de l'Amérique du Nord est resté stable, avec environ 4,0 millions de voyageurs au cours du premier semestre.



Les destinations d'Amérique latine ont connu une croissance robuste, avec une hausse de 2,8 % pour atteindre 1,2 million de passagers.





