Fraport envisage un dividende d'un euro par action au titre de l'exercice 2025
information fournie par AOF 12/12/2025 à 16:07

(AOF) - Le conseil de surveillance de Fraport a approuvé le plan d’affaires de la société pour l’exercice 2026, qui comprend notamment la proposition de verser un dividende au titre de l’exercice 2025. Cette décision est liée à la solide performance opérationnelle du groupe, ainsi qu’à des perspectives positives pour les prochaines années. Lors de l’assemblée générale prévue le 12 mai prochain, le directoire et le conseil de surveillance proposeront le versement d’un dividende de 1 euro par action.

A plus long terme, l'exploitant de plateformes aéroportuaires entend renouer avec une politique de distribution correspondant chaque année au versement de 40 à 60% des bénéfices aux actionnaires. La priorité devra toutefois rester à la réduction de la dette.

FRAPORT

FRAPORT
69,900 EUR XETRA -1,34%
