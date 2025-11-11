Fraport en ligne avec les attentes à neuf mois, mais la trésorerie surprend
Dans un communiqué publié en début de matinée, le groupe aéroportuaire indique avoir fait progresser ses revenus et ses chiffres clés d'exploitation grâce à la vigueur de la demande pour le transport aérien.
Sur les neuf premiers mois de 2025, son chiffre d'affaires a augmenté de 7,8% en glissement annuel pour s'établir à environ 3,2 milliards d'euros.
Le résultat opérationnel (Ebitda) a quant à lui progressé de 9,8% d'une année sur l'autre à 1,2 milliard d'euros.
Le bénéfice net a également bénéficié de cette tendance positive, atteignant 442 millions d'euros (+1,7%).
Au cours des neuf premiers mois de l'année, l'aéroport de Francfort - le principal actif de l'opérateur - a enregistré un trafic passagers en hausse de 1,8%, mais c'est l'ensemble des aéroports du portefeuille international du groupe qui a connu une augmentation de leur fréquentation (+4,6%).
Surtout, le flux de trésorerie (FCF) a bondi pour atteindre 373 millions d'euros sur le troisième trimestre, un montant record dans l'histoire du groupe pour cette période de l'année.
S'agissant de ses perspectives, Fraport a confirmé ses prévisions pour 2025, s'attendant toujours à une 'croissance modérée' de son résultat opérationnel (Ebitda) cette année, assorti d'une stabilité ou d'un léger repli de son bénéfice net.
'La publication est un peu contrastée, mais on constate que les tendances de fond restent très porteuses', commente un trader en poste à Londres suite à ces chiffres.
A la Bourse de Francfort, l'action Fraport s'adjugeait plus de 10% mardi matin, ce qui portait à 26% ses gains depuis le début de l'année, à comparer avec une hausse annuelle de l'ordre de 14% pour l'indice MDAX des moyennes capitalisations allemandes.
