Fraport dévoile son trafic de novembre, Jefferies reste à Neutre

(AOF) - Fraport a indiqué qu’au mois de novembre, 4,8 millions de passagers ont transité par l’aéroport de Francfort, représentant une hausse de 4% par rapport à la même période un an plus tôt. Parallèlement, toujours à Francfort, le volume de fret (courrier et fret) a augmenté de 4,7% sur un an, à 186 692 tonnes. Enfin, les décollages et atterrissages se sont élevés à 36 237, soit une progression de 4%.

Les autres plateformes aéroportuaires gérées par la société allemande ont également quasiment toutes connues la croissance : +17,5% à Ljubljana en Slovénie, +31,1% pour les aéroports brésiliens de Fortaleza et Porto Alegre, +8,8% pour les 14 aéroports grecs du groupe, +38% pour la Bulgarie (Varna et Burgas) et +3,7% pour Antalya en Turquie. Seul l'aéroport de Lima a connu une baisse, mais très légère : -0,2%.

Au total, le nombre de passagers ayant transité par les plateformes aéroportuaires gérées par Fraport a connu une croissance de 6,4% en novembre, soit un total de 11 millions.

Les analystes de Jefferies estiment que le trafic à Francfort est ressorti au-dessus des capacités le mois dernier avec +4%, contre une capacité planifiée de +3,6%, après une progression de 5,9% en octobre. Parallèlement, les capacités en sièges devraient connaître une hausse de 3,9% en décembre, ce qui implique, selon la banque d'investissement américaine, une augmentation de 4,7% pour l'ensemble du quatrième trimestre et de 2,5% pour l'année, contre un consensus à +2,4%. A l'international, les analystes ont observé une dynamique solide, sauf pour Lima, mais l'aéroport est toujours pénalisé par des travaux qui doivent s'achever ce trimestre.

Jefferies a maintenu sa recommandation à Neutre, et un objectif de cours de 72 euros, ce qui laisse un potentiel de hausse d'environ 5,5% par rapport à la clôture de mercredi.

AOF - EN SAVOIR PLUS