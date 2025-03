Fraport: bénéfice net en hausse de 16,6 % à 501,9 ME en 2024 information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 10:41









(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé ce matin un chiffre d'affaires en croissance de 11,7 % pour atteindre 3,89 milliards d'euros en 2024.



Le nombre de passagers a augmenté dans la plupart des aéroports du Groupe en 2024. Fraport a accueilli environ 61,6 millions de passagers dans son aéroport de Francfort en 2024, ce qui équivaut à une augmentation de 3,7 % par rapport aux chiffres de 2023.



L'EBITDA a également atteint un nouveau niveau record de 1,30 milliard d'euros en augmentation de 8,1 % (1,20 milliard d'euros en 2023). Le résultat du groupe a progressé de 16,6 % à 501,9 millions d'euros (contre 430,5 millions d'euros en 2023).



Le groupe indique dans son communiqué que le flux de trésorerie disponible a légèrement baissé de 2,8 %, à moins 674,7 millions d'euros (moins 656,4 millions d'euros en 2023).



'L'équilibre du FCF est confirmé pour cette année car les dépenses d'investissement commencent enfin à diminuer' indique Stifel dans son étude du jour.



Pour l'exercice 2025, Fraport s'attend à ce que le nombre de passagers à Francfort atteigne jusqu'à 64 millions. 'L'EBITDA du Groupe devrait enregistrer une augmentation modérée. Le résultat du Groupe devrait rester stable ou en légère baisse' précise la direction.





