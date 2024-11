Franklin Templeton va lancer un fonds Ucits entièrement tokenisé au Luxembourg

Franklin Templeton a obtenu le feu vert de la Commission luxembourgeoise de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) pour lancer le premier fonds Ucits entièrement tokenisé de ce type au Luxembourg, annonce la société de gestion américaine le 28 octobre. Les parts du fonds seront émises à l’aide de la plateforme d’agent de transfert propriétaire de Franklin basée sur la blockchain, « ce qui permettra aux investisseurs de bénéficier de la transparence, de la sécurité, de la précision et de l’immédiateté permises par la technologie blockchain », explique le gestionnaire dans un communiqué.

Le fonds, dont le lancement est prévu au cours des prochains mois, sera le premier fonds Ucits tokenisé sur une blockchain publique utilisant des capacités et des technologies internes au Luxembourg, selon Franklin Templeton. Il devrait être distribué dans toute l’Europe en attendant l’approbation des régulateurs locaux. La création de ce fonds témoigne de la confiance de Franklin Templeton dans le Web3 et les technologies numériques. La société de gestion n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai dans ce domaine.

En avril 2021, Franklin Templeton avait lancé le Franklin OnChain U.S. Government Money Fund, présenté comme le premier fonds commun de placement enregistré aux États-Unis à utiliser une blockchain publique pour traiter les transactions et enregistrer la propriété des actions. De plus, depuis 2018, Franklin Templeton Digital Assets Services (FTDAS) s’active dans l'écosystème des actifs numériques, en construisant des solutions technologiques basées sur la blockchain, en développant une gamme de stratégies d’investissement et en gérant des validateurs de nœuds.

Laurence Marchal