Franklin Templeton réorganise sa distribution mondiale

Franklin Templeton regroupe ses activités de distribution en Amérique (hors Etats-Unis), Europe et Royaume-Uni au sein d’un seul pôle dont la direction est confiée à Matt Harrison, qui vient d’être nommé, avec effet immédiat, responsable Amérique (hors US), Europe & Royaume-Uni, Global Advisory Services. Basé à Londres, l’intéressé continue d’être rattaché à Adam Spector, EVP, Global Advisory Services. Ce nouvel ensemble couvre plusieurs marchés dont le Canada, l’Allemagne, l’Ibérie, l’Italie, l’Amérique latine et le Royaume-Uni, représentant 245 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Jusqu’à présent, Matt Harrison était responsable de l’Europe et du Royaume-Uni. Il a aussi été co-responsable de la zone Asie Pacifique et managing director de l’Australie depuis son arrivée chez Franklin Templeton en 2018. Avant cela, il a travaillé pour Colonial First State, Commonwealth Bank et ING.

Nouvel ensemble Ibérie et Amérique latine

Parallèlement, Javier Villegas, basé à Madrid, a été nommé responsable de l’Ibérie et de l’Amérique latine, Global Advisory Services, à compter du 1 er octobre 2024. Cette région représente 77 milliards de dollars d’actifs et couvre l’Amérique offshore, le Brésil, l’Amérique centrale, l’Ibérie et l’Amérique du Sud. Dernièrement, Javier Villegas était responsable de l’Ibérie. Il a rejoint Franklin Templeton en 2005.

Enfin, Adrew Ashton a été nommé responsable du Royaume-Uni, tout en restant président du conseil d’administration de Franklin Templeton Canada. Il succède à Martyn Gilbey, qui quitte le groupe le 1 er octobre, après sept ans. A compter du 1 er août, Andrew Ashton s’installera à Londres et sera rattaché à Matt Harrison. Il continuera à s’occuper du Canada qui, avec le Royaume-Uni, pèse 76 milliards de dollars d’actifs. Avant ce nouveau poste, Andrew Ashton était responsable des Amériques (hors Etats-Unis) et responsable du groupe Global Financial Institutions chez Franklin Templeton. Il a rejoint le groupe en 1997.

Laurence Marchal