Franklin Templeton recrute une responsable de la distribution des ETF en Suisse

Franklin Templeton vient de recruter Giovanna Cilia, pour être en charge de la distribution d’ETF en Suisse, à compter du 1er février 2024, selon la presse suisse. Rattachée à Caroline Baron, responsable de la distribution d’ETF dans la région EMEA, Giovanna Cilia sera basée à Zurich. A ce poste nouvellement créé, elle pilotera les efforts de développement commercial pour la plateforme des ETF UCITS de Franklin Templeton - Franklin Templeton ICAV - en Suisse.

Giovanna Cilia a notamment travaillé chez Morgan Stanley et JP Morgan à Londres et Eurex Zürich AG. Plus récemment, elle était spécialiste senior de la vente d’ETF chez UBS AG à Zurich, où elle couvrait les clients professionnels et institutionnels en Suisse Romande et au Tessin