 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Franklin Templeton présente un ETF actions à gestion active systématique
information fournie par AOF 09/02/2026 à 11:01

(AOF) - Franklin Templeton annonce le lancement du Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF, un ETF actions à gestion active systématique visant à générer une croissance du capital à long terme grâce à un portefeuille diversifié d’actions américaines, géré par Franklin Templeton Investment Solutions.

S'inscrivant dans la continuité du lancement de la gamme de fonds Franklin Core Enhanced en octobre 2025 – lesquels sont enregistrés en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni – cet ETF applique la même approche d'investissement que l'un des fonds correspondants, et offre aux investisseurs un moyen supplémentaire et à moindre coût d'accéder à cette stratégie via un format ETF.

Ce nouvel ETF a été coté sur la Deutsche Börse Xetra le 27 janvier, puis sur la Borsa Italiana et la London Stock Exchange (LSE) le 28 janvier.

Il est enregistré pour la distribution en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande (pays de domiciliation), en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède.

Le Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF applique un processus quantitatif de gestion active visant à investir de manière dynamique dans des actions, tout en maintenant un niveau de tracking error (écart de suivi) attendu compris entre 1% et 2% dans des conditions de marché normales.

Il s'appuie sur un processus de sélection quantitatif exclusif reposant sur un modèle multifactoriel, qui attribue un score pondéré selon des critères de qualité, de valeur, de sentiment et alternatifs. Ce processus intègre également un score d'alpha calculé à partir des signaux et analyses propriétaires des gérants d'investissement spécialisés de Franklin Templeton.

Conçu pour constituer une allocation actions de base, cet ETF est neutre en termes de secteurs, d'industries et de facteurs. Il répond aux exigences de l'article 8 du règlement européen sur la publication d'informations en matière de finance durable (SFDR).

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • TIKEHAU CAPITAL : La tendance baissière peut reprendre
    TIKEHAU CAPITAL : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.02.2026 12:07 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • microsoft (Crédit: / Adobe Stock)
    L'IA est en train de manger Microsoft", affirme Melius, qui rétrograde sa note à "conserver"
    information fournie par Reuters 09.02.2026 12:05 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 9 février - ** Le groupe Melius Research abaisse la note de l'action Microsoft MSFT.O ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : Risque de correction sous les résistances
    RAMSAY GENERALE : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 09.02.2026 12:05 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )
    Un consortium incluant FedEx compte racheter InPost pour 7,8 milliards d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.02.2026 12:00 

    Le géant de la livraison FedEx entend racheter, avec d'autres investisseurs, l'entreprise polonaise de livraison de colis InPost, propriétaire de Mondial Relay, pour 7,8 milliards d'euros, a-t-il annoncé lundi. Le contrat doit être finalisé au second semestre 2026. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank