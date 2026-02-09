Franklin Templeton présente un ETF actions à gestion active systématique

(AOF) - Franklin Templeton annonce le lancement du Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF, un ETF actions à gestion active systématique visant à générer une croissance du capital à long terme grâce à un portefeuille diversifié d’actions américaines, géré par Franklin Templeton Investment Solutions.

S'inscrivant dans la continuité du lancement de la gamme de fonds Franklin Core Enhanced en octobre 2025 – lesquels sont enregistrés en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni – cet ETF applique la même approche d'investissement que l'un des fonds correspondants, et offre aux investisseurs un moyen supplémentaire et à moindre coût d'accéder à cette stratégie via un format ETF.

Ce nouvel ETF a été coté sur la Deutsche Börse Xetra le 27 janvier, puis sur la Borsa Italiana et la London Stock Exchange (LSE) le 28 janvier.

Il est enregistré pour la distribution en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande (pays de domiciliation), en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède.

Le Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF applique un processus quantitatif de gestion active visant à investir de manière dynamique dans des actions, tout en maintenant un niveau de tracking error (écart de suivi) attendu compris entre 1% et 2% dans des conditions de marché normales.

Il s'appuie sur un processus de sélection quantitatif exclusif reposant sur un modèle multifactoriel, qui attribue un score pondéré selon des critères de qualité, de valeur, de sentiment et alternatifs. Ce processus intègre également un score d'alpha calculé à partir des signaux et analyses propriétaires des gérants d'investissement spécialisés de Franklin Templeton.

Conçu pour constituer une allocation actions de base, cet ETF est neutre en termes de secteurs, d'industries et de facteurs. Il répond aux exigences de l'article 8 du règlement européen sur la publication d'informations en matière de finance durable (SFDR).