Franklin Templeton : "nous prévoyons un ralentissement économique en 2024 aux Etats-Unis"

(AOF) - Aux États-Unis, la politique monétaire et les conditions d'octroi de crédit se sont progressivement durcies en 2023 avec la montée des taux d'intérêt, ce qui implique un affaiblissement à venir de l'activité économique, une hausse du chômage et une recrudescence des ménages et des entreprises confrontés à des difficultés de crédit en 2024. "En résumé, nous prévoyons un ralentissement économique en 2024", indique Stephen Dover, Chief Market Strategist, Head of Franklin Templeton Institute.

Les questions politiques pourraient également engendrer des turbulences et des incertitudes, étant donné que 40 élections nationales sont prévues, qui vont concerner 41% de la population mondiale, rien qu'en 2024. La Russie, l'Inde, l'Union européenne et, bien sûr, les États-Unis organiseront des élections qui modifieront probablement la physionomie des affaires mondiales en cette seconde moitié de la décennie.

Concernant les Etats-Unis, Stephen Dover explique qu'"une grande vague républicaine ouvrirait la voie à des réductions d'impôts ou au moins à la prolongation au-delà de 2025 des allégements fiscaux de l'ancienne administration Trump arrivant à échéance (quelque peu limitée, certes, par l'ampleur du déficit), ainsi qu'à davantage de latitude pour la déréglementation dans des secteurs tels que l'exploration et le développement énergétique, l'utilisation privée des terres publiques, et la simplification des formalités administratives dans les secteurs à forte capitalisation boursière, tels que la finance ou les soins de santé".

"Une vague bleue, en revanche, pourrait annoncer un accroissement des investissements publics dans les technologies propres, les infrastructures, l'éducation et les soins de santé. Elle pourrait également s'accompagner d'une hausse de l'impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés et, éventuellement, du rétablissement de l'impôt sur les successions", ajoute t-il.