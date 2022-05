Franklin Templeton nomme une nouvelle responsable pour la Malaisie

(NEWSManagers.com) - La société de gestion Franklin Templeton vient d’annoncer la nomination de Nor Hanifah Hashim au rang de directrice de l’activité en Malaisie. Elle remplacera Avinash Satwalekar, qui a été nommé président de l’activité de Franklin Templeton en Inde.

Au sein de son nouveau poste, Nor Hanifah Hashim sera chargée du développement des politiques d’investissement pour le marché malaisien. Elle continuera ses fonctions actuelles de gérante de fonds Sukuk et mandats. Elle demeure rattachée à David Zahn, directeur d’obligations durables et directeur d’obligations européennes, et sera également rattachée à Tariq Ahmad, directeur de la distribution en Asie.

Nor Hanifah Hashim est arrivée chez Franklin Templeton en 2011 comme directrice d’obligations malaisiennes et Sukuk en 2011. Elle a été responsable pour la supervision du lancement du fonds charia dénommé Franklin Malaysia Sukuk Fund en novembre 2015. Elle a été nommée directrice générale de Franklin Templeton GSC Asset Management Sdn. Bhd. (FTGSC) en 2017, un poste qu’elle continuera à occuper.

Renforcement d’équipe en Malaisie

Franklin Templeton a également promu Jackie Goh comme directrice des ventes institutionnelles et David Jong en tant que directeur des ventes de détail, afin d’épauler Nor Hanifah Hashim dans sa nouvelle fonction.

Jackie Goh est arrivée chez Franklin Templeton en 2019 comme senior manager des ventes aux institutionnels. Au sein de son nouveau poste, elle sera chargée de la supervision des chaines de ventes institutionnelles en Malaisie ainsi que du développement des stratégies du pays. Elle sera également responsable de travailler avec des équipes de distribution et de spécialistes produits afin de générer des nouveaux produits pour les clients institutionnelles. Avant de rejoindre Franklin Templeton, elle a travaillé chez AmFunds Management comme senior vice-président pour les services de fonds pour des investisseurs institutionnels.

David Jong, pour sa part, a rejoint la société de gestion américaine en 2015 comme senior manager pour les ventes à la clientèle de détail. Dans son nouveau poste, il sera chargé de diriger les ventes de détail en Malaisie. Il travaillera avec des équipes des pays différents afin de réaliser les stratégies de la distribution des produits retail dans la région. Auparavant, il a été responsable de développement commercial chez Aberdeen Standard Investments. Il a également travaillé comme vice-président pour des ventes actions chez CIMB Investment Bank.

Franklin Templeton gérait 1.500 milliards de dollars d’encours au 31 mars 2022.