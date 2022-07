Franklin Templeton nomme deux dirigeants en Asie Pacifique

(NEWSManagers.com) - Franklin Templeton vient d’annoncer ce 19 juillet la promotion de Felicity Walsh, directrice commerciale en Australie et Nouvelle Zélande au rang de managing director et directrice de ces régions, à partir du 1er aout 2022. La société de gestion américaine a également nommé Christian Bucaro en tant que directeur du retail en Asie. Ils feront partie de l’équipe de direction en Asie-Pacifique, afin d’épauler Tariq Ahmad et Matt Harrison, co-directeurs pour l’Asie Pacifique.

Felicity Walsh est arrivée chez Franklin Templeton en 2015 comme managing director au sein de K2 Advisors, l’équipe spécialisée dans les hedge funds de la société de gestion américaine. Elle a ensuite été promue au rang de directrice commerciale pour l’Australie et la Nouvelle Zélande en 2020. Elle continuera à garder ce poste au-delà de ses nouvelles responsabilités.

Au sein de son nouveau poste, elle sera chargée de la supervision exécutive des ventes, du marketing, des services clients et de la stratégie produit. Elle sera également responsable pour la direction de la stratégie du développement commercial, de l’innovation des produits et des solutions d’investissement sur mesure.

Avant de rejoindre Franklin Templeton, Felicity Walsh a travaillé chez Towers Watson, rébaptisé Willis Towers Watson, pendant 11 ans au Royaume-Uni et en Australie.

Christian Bucaro, pour sa part, arrive de BNP Paribas Asset Management, où il était managing director et directeur des relations stratégiques distributeurs en Asie-Pacifique depuis 2020 et directeur général pour Singapour depuis 2016. Il a rejoint la société de gestion française en 2005 comme directeur du développement commercial chargé de la distribution externe à Milan. Il a ensuite été directeur du développement commercial offshore au Royaume Uni entre 2008 et 2009, avant d’être promu au rang de directeur adjoint des distributeurs mondiaux en 2009. Il a travaillé comme directeur de la distribution en Asie de Sud-Est depuis 2012 à Singapour. Il a occupé plusieurs postes en Asie, notamment directeur de la fortune privée en Asie Pacifique et directeur de la distribution wholesale dans cette région. Auparavant, il a été manager des relations clients chez Bloomberg entre 2003 et 2005.

Franklin Templeton gérait 1 400 milliards de dollars d’encours sous gestion au 30 juin 2022.