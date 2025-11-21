Franklin Templeton : "les chiffres de l'emploi américain sont une bonne nouvelle pour les actions"

(AOF) - "Le rapport sur l'emploi de septembre aux Etats-Unis a largement dépassé les prévisions consensuelles et devrait contribuer à apaiser les craintes des investisseurs quant à la stagnation du marché du travail. Bien que les données publiées soient anciennes, elles constituent un élément important qui viendra nourrir l'analyse d'ensemble de la Fed dans son évaluation de la santé du marché du travail", a réagi Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments (filiale de Franklin Templeton), concernant la publication de ce rapport hier.

"Il semble que le marché de l'emploi ait commencé à se stabiliser à l'approche de l'automne, ce qui devrait donner raison aux membres de la Fed partisans d'une politique hawkish, qui ont toujours soutenu qu'il était prudent d'attendre davantage de données avant de procéder à de nouvelles baisses de taux", poursuit Jeff Schulze.

Même si les annonces de suppressions de postes ont augmenté, les licenciements effectifs demeurent limités, comme en témoigne la baisse enregistrée des nouvelles demandes d'allocations chômage, revenues proches de leurs plus bas récents.

L'analyste pense que "la réunion de la Fed en décembre reste incertaine, les arguments en faveur d'une position hawkish étant renforcés par la forte création d'emplois et ceux en faveur d'une position dovish étant soutenus par la hausse du taux de chômage à 4,4%".

"A plus court terme, la publication hier des chiffres de l'emploi est considérée comme une 'bonne nouvelle' pour les actions, ce qui nous semble approprié dans la mesure où les données ne montrent pas de risques de détérioration du marché du travail, tout en laissant entrevoir la possibilité de nouvelles baisses de taux, que ce soit le mois prochain ou en 2026", souligne t-il.

Cette dynamique devrait soutenir les actifs risqués à court terme, conclut-il.