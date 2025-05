Franklin Templeton lance un ETF sur les 100 méga-capitalisations américaines

Franklin Templeton lance un ETF exposé aux 100 principales méga-capitalisations américaines, le Franklin US Mega Cap 100 UCITS, pour les investisseurs européens.

Ce nouveau fonds coté suivra l’indice Solactive US Mega Cap 100 Select, qui lui-même suit la performance des 100 plus grandes sociétés de l’indice Solactive GBS United States 500. La sélection est basée sur la capitalisation boursière totale. Les sociétés impliquées dans des armes controversées sont exclues.

L’ETF sera géré par Dina Ting, responsable de la gestion des portefeuilles indiciels mondiaux, et Lorenzo Crosato, gérant de portefeuille ETF. Il sera coté sur Deutsche Börse Xetra (XETRA) le 8 mai 2025, puis sur le London Stock Exchange (LSE), sur Euronext Paris et sur Borsa Italiana le 9 mai 2025. Il est également enregistré en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande (son domicile), en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.

Ce produit vient compléter la gamme d’ETF Franklin Templeton et porte à 28 le nombre d’ETF indiciels et à cinq le nombre d’ETF dédiés à l’exposition aux actions américaines. La plateforme mondiale d’ETF de Franklin Templeton disposait d’environ 38 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans le monde au 30 avril 2025.