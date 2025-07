Franklin Templeton lance un ETF investi dans les bons du Trésor US à court terme

(AOF) - Franklin Templeton annonce le lancement de son nouvel ETF OPCVM, le Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS. Cet ETF indiciel vise à offrir aux investisseurs une exposition aux obligations du Trésor américain à court terme. Il réplique l'indice Bloomberg US Short Treasury Index, qui est composé d'environ 100 titres, notamment des bons du Trésor américain, des obligations et des billets dont l'échéance est comprise entre un mois et un an.

Cet ETF sera admis à la cotation de la Deutsche Börse Xetra (XETRA) le 2 juillet, ainsi qu'à Euronext Paris, à la Borsa Italiana et au Cboe Europe aux Pays-Bas le 3 juillet.

De plus, il sera distribué en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande (pays du domicile), en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et en Suède.

Ce produit vient compléter la gamme d'ETF de Franklin Templeton et porte le nombre total de ses ETF indiciels à huit.