Franklin Templeton lance trois nouvelles solutions pour les marchés émergents

(AOF) - Franklin Templeton annonce le lancement de trois nouvelles solutions pour les marchés émergents à la demande de ses clients. Il s'agit du fonds Templeton Emerging Markets Ex-China Fund, géré activement et enregistré au Luxembourg, et de deux ETF Ucits passifs domiciliés en Irlande, le Franklin FTSE Emerging ex-China Ucits ETF et le Franklin FTSE Emerging Markets Ucits ETF.

Le fonds Templeton Emerging Markets Ex-China Fund, qui répond aux exigences de l'article 8 du Règlement européen, a pour objectif d'investir dans des sociétés des marchés émergents du monde entier, à l'exclusion de la Chine, dont les caractéristiques fondamentales sont attrayantes, en utilisant une approche axée sur la valorisation. Le fonds sera géré activement et disposera d'un portefeuille à forte conviction composé de 40 à 60 actions sélectionnées selon une approche bottom-up et une perspective à long terme.

Le fonds est enregistré en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Le Franklin FTSE Emerging ex-China Ucits ETF et le Franklin FTSE Emerging Markets Ucits ETF suivront respectivement la performance de l'indice FTSE Emerging ex China Index NR (rendement net) et de l'indice FTSE Emerging Index NR. Ils seront gérés par Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management, et Lorenzo Crosato, ETF Portfolio Manager.

Les ETF seront cotés sur la Deutsche Börse Xetra 23 octobre 2024, sur le London Stock Exchange (LSE) et sur la Borsa Italiana le 24 octobre 2024. Ils sont également enregistrés en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Espagne et au Royaume-Uni.