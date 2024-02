Franklin Templeton : l'économie américaine se rapproche de l'équilibre

(AOF) - "Le FOMC a supprimé le biais de resserrement de sa déclaration, confirmant que les risques de croissance et d'inflation sont plus équilibrés. Cependant, la Fed a également averti qu'elle avait besoin de plus de preuves selon lesquelles l'inflation se rapproche de 2% avant de pouvoir réduire les taux. Cette déclaration réduit les chances d'une réduction des taux en mars", commente Paul Mielczarski, head of global macro strategy chez Brandywine Global, une filiale de Franklin Templeton, suite à la décision de la Fed.

"Toutefois, nous disposons déjà de nombreuses preuves de la normalisation de l'inflation et des marchés du travail après les chocs liés à la pandémie. L'économie américaine se rapproche de l'équilibre, à savoir une croissance du PIB réel d'environ 2% et une inflation de 2%. En réduisant petit à petit le taux directeur en réponse à la baisse de l'inflation de base, la Fed devrait être en mesure de normaliser avec succès les paramètres restrictifs de la politique monétaire. Le début de cet ajustement pourrait être retardé d'un mois ou deux, mais nous restons confiants.", souligne Paul Mielczarski.