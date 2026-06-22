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Franklin Templeton : gBENJI accélère son développement en France
information fournie par AOF 22/06/2026 à 14:49

(Zonebourse.com) - Depuis son lancement sur la plateforme technologique Benji en février 2025, le Franklin OnChain U.S. Government Money Fund (gBENJI) connaît une forte dynamique de croissance en France et à travers l'Europe. En tant que premier fonds UCITS entièrement tokenisé au Luxembourg, il offre aux investisseurs institutionnels et aux entreprises un accès simplifié aux fonds monétaires tokenisés via la technologie blockchain.

Les capacités de pointe de gBENJI permettent aux investisseurs institutionnels et aux entreprises d'accéder facilement à des fonds monétaires tokenisés via la blockchain. Ces fonctionnalités avancées, rendues possibles par la tokenisation, incluent notamment la transférabilité de pair à pair (P2P) des parts et la distribution quotidienne des dividendes on-chain, fonctionnant 365 jours par an, y compris les week-ends et jours fériés.

Le fonds offre également un rendement intrajournalier accumulé à la seconde près lors des transferts de tokens, un accès au marché 24h/24 et 7j/7, ainsi qu'un règlement quasi-instantané. La plateforme permet également l'auto-conservation des tokens gBENJI ainsi que la souscription et le rachat des parts via des stablecoins. Ces caractéristiques illustrent l'utilité du fonds et la manière dont la blockchain peut améliorer significativement l'accès aux capitaux et leur circulation sur les marchés modernes.

Une ambition européenne affirmée

Fort de ce succès, Benji poursuit son expansion avec une ambition claire : devenir une plateforme de référence pour la tokenisation des actifs de marché monétaire en Europe.

Les priorités stratégiques pour les prochains mois incluent :

- l'élargissement de la base d'investisseurs institutionnels sur les marchés européens

- la mise en place de nouveaux partenariats stratégiques au sein de l'écosystème des actifs numériques

- l'accélération de l'innovation produit autour des cas d'usage de la blockchain appliqués à la gestion d'actifs

Cette dynamique est également illustrée par une étape clé : le premier investissement institutionnel dans le fonds monétaire tokenisé gBENJI, réalisé par la Caisse des Dépôts (gestion d'actifs) en tant qu'investisseur institutionnel via la plateforme technologique de Franklin Templeton.

Cette transaction marque une avancée significative dans l'adoption des solutions tokenisées par les grands acteurs institutionnels européens.

Franklin Templeton et le caractère innovant de la plateforme technologique Benji ont été reconnus dans l'ensemble du secteur. Plus récemment, la société américaine de gestion a été classé n°1 dans la catégorie TradFi du classement Crypto 100 2026 du magazine Fortune.

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