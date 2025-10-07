Franklin Templeton finalise l’acquisition d’Apera Asset Management

(AOF) - Franklin Resources, Inc., société mondiale de gestion d’actifs opérant sous la marque Franklin Templeton, a annoncé la finalisation de l'acquisition d'Apera Asset Management. Apera est une société paneuropéenne spécialisée dans le crédit privé gérant plus de 5 milliards d'euros d'actifs au 30 septembre 2025. Avec cette acquisition, les encours mondiaux de Franklin Templeton en crédit privé alternatif dépassent désormais les 90 milliards de dollars, tandis que les stratégies alternatives de la société totalisent environ 270 milliards de dollars au 30 septembre 2025.

Fondée en 2016, Apera propose des solutions de financement privé senior sécurisé à des entreprises soutenues par des fonds de private equity en Europe de l'Ouest.

Apera vient compléter l'offre existante de Franklin Templeton dans le crédit privé à l'échelle mondiale, aux côtés de Benefit Street Partners aux États-Unis et d'Alcentra en Europe, diversifiant ainsi davantage l'exposition géographique et les capacités de la société dans la classe d'actifs du crédit privé.