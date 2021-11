Franklin Templeton en décollecte de 40Md$ pour son année fiscale 2021

(NEWSManagers.com) - Alors que Franklin Templeton annonçait mardi l'acquisition du gestionnaire alternatif Lexington, le groupe américain publiait aussi les résultats de son premier exercice fiscal (décalé à fin septembre) comprenant l'activité de Legg Mason, acquise en février 2020. Le total des actifs sous gestion s'élevait à 1.530 milliards de dollars au 30 septembre 2021, en baisse de 22 milliards de dollars, soit 1 % sur le trimestre. Cette baisse comprend un effet marché positif de 11,7 milliards de dollars, ainsi qu'une décollecte de 9,9 milliards de dollars sur les fonds de long terme et de 3,9 milliards de dollars sur les fonds de trésorerie, légèrement compensés par 3,5 milliards de dollars provenant d'une acquisition.

Sur l'année complète, les actifs sous gestion ont augmenté de 111,2 milliards de dollars, soit 8 %, en raison de 148 milliards de dollars d'effet marché et de 3,5 milliards de dollars provenant d'une acquisition, mais qui ont été partiellement annulés par 25,2 milliards de dollars décollecte sur les fonds de long terme et 15,1 milliards de dollars de décollecte sur les fonds de trésorerie. Cela porte la décollecte à un total de plus de 40 milliards de dollars sur l'exercice fiscal 2021.

Sur son exercice fiscal 2020, le groupe avait décollecté plus de 61 milliards de dollars sur les fonds de long terme et 71 milliards en y incluant les fonds de trésorerie.

Jenny Johnson, présidente et directrice générale du groupe a déclaré par ailleurs dans la presse qu'elle espérait que 2022 marquerait le retour à une collecte positive pour le groupe.