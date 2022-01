Franklin Templeton clôture le rachat d'une boutique de gestion quantitative

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs américain Franklin Resources, qui opère sous la marque Franklin Templeton, a annoncé, ce mardi, avoir finalisé l'acquisition d'O'Shaughnessy Asset Management (Osam), à la fois boutique de gestion quantitative spécialisée dans l'investissement factoriel et fournisseur d'indices de marchés personnalisés pour compte gérés séparément (separated managed accounts). Créée en 1996, Osam est basée à Stamford dans l'Etat du Connecticut et revendiquait 6,5 milliards de dollars d'encours à fin novembre. La firme, qui devient une filiale de Franklin Resources, conservera sa marque et sa quarantaine d'employés.