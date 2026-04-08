Franklin Templeton acquiert un gérant de fonds de cryptoactifs

Le gestionnaire d’actifs américain Franklin Templeton se renforce dans le domaine des crypto-actifs. La firme dirigée par Jenny Johnson a annoncé, le 1 er avril, l’acquisition de 250 Digital, société spécialisée sur les stratégies de crypto-actifs liquides.

250 Digital est un spin-off de la société de capital-investissement dédiée à la blockchain, CoinFund Management, réalisé par Christophe Perkins et Seth Ginns en janvier 2026. Les termes de la transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, comprennent le transfert de l’équipe d’investissement et de l’ensemble des stratégies crypto, dans lesquelles Franklin Templeton investira. La clôture de l’opération est attendue d’ici la fin du deuxième trimestre 2026.

Composante relativement inédite de cette fusion-acquisition, une partie sera financée en jetons (tokens) d’un fonds monétaire numérisé sur les obligations du Trésor américain, Franklin OnChain U.S. Government Money Fund, qui utilise la blockchain pour ses transactions et la tenue de registre. Ces tokens peuvent être utilisés comme collatéral et ont pour avantage de continuer à générer des rendements contrairement au cash alors que la transaction est en cours de finalisation.

Changement de nom

250 Digital sera rebaptisée Franklin Crypto. Cette division nouvellement créée sera supervisée par Christopher Perkins tandis que Seth Ginns en sera le directeur des investissements. Ils collaboreront avec Tony Pecore, responsable de la gestion d’actifs numériques au sein de Franklin Templeton.

Franklin Crypto sera placée sous la tutelle de Sandy Kaul, directrice de l’innovation de la société de gestion californienne, et aura pour but de compléter l’offre produits de Franklin Templeton en matière de crypto-actifs et de capital-investissement dans la blockchain. Le gestionnaire, qui s’est développé sur les ETF au comptant (ETF spot), revendiquait environ 1,8 milliard de dollars d’encours sous gestion en actifs numériques fin décembre 2025.

« Le moment de la crypto-monnaie pour les investisseurs institutionnels est arrivé. Franklin Crypto accompagnera nos clients à travers le monde dans cette classe d’actifs complexe et en constante évolution, en leur proposant l’expertise, les connaissances et les produits numériques adaptés à leurs besoins d’investissement sophistiqués », a commenté Christopher Perkins dans un communiqué.

Adrien Paredes-Vanheule