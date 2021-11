Franklin Templeton acquiert Lexington pour 1,75Md$

(NEWSManagers.com) - Franklin Resources, la holding d'investissement qui agit sous le nom commercial de Franklin Templeton, a conclu un accord en vue d'acquérir Lexington Partners, une société spécialisée dans l' acquisition de participations de seconde main dans des fonds de private equity. Cette dernière, qui compte 35 associés, s'était mise en vente récemment. Le prix de la transaction s'élève à 1,75 milliard de dollars. Lexington Partners a été fondée en 1994 et gère quelque 34 milliards de dollars.

" Cette acquisition renforcera les capacités de Franklin Templeton en matière d'actifs alternatifs, en complétant ses forces existantes dans les domaines de l'immobilier, du crédit privé et des stratégies de fonds spéculatifs, à un moment où les investisseurs allouent de plus en plus de capitaux à travers toute la gamme d'offres d'actifs alternatifs" , commente un communiqué.

Le géant américain, qui gère 1.500 milliards de dollars, vient donc ajouter une nouvelle expertise à son arc sur l'alternatif, qui comptent Clarion Partners, Benefit Street Partners et K2 Advisors. Dans ce domaine, ses actifs atteignent environ 200 milliards de dollars. Le groupe est surtout connu pour ses expertises en gestion obligataire et action traditionnelles.

Il a aussi récemment fait l'acquisition de 'O'Shaughnessy Asset Management, en gestion quantitative.