François Lett quitte Ecofi pour prendre sa retraite

Le temps de la retraite est venu pour François Lett, le directeur du département éthique et solidaire d’Ecofi depuis 2005. Egalement membre du comité de direction, il avait intégré la société de gestion en 2002 en tant qu’analyste crédit et éthique.

François Lett a débuté sa carrière en 1985 au département des études bancaires du Crédit Foncier de France. Quatre ans plus tard, il est devenu responsable de la gestion de taux de Capucines Gestion, avant de rejoindre – en 1997 – BCV Finance comme gérant des portefeuilles diversifiés.

Pour succéder à François Lett, Ecofi a promu Cesare Vitali directeur du département ISR & Solidaire, renommant au passage le département. L’intéressé était jusqu’à présent responsable de l’analyse ISR, poste qu’il occupe depuis son arrivée chez Ecofi en 2017.

Il est remplacé dans ces fonctions par Alix Roy, nommée responsable ISR. Elle accompagnera Cesare Vitali dans le déploiement de la stratégie ISR d’Ecofi. Alix Roy avait rejoint Ecofi en 2022 en tant qu’analyste ESG & engagement.

Ces promotions « illustrent la dynamique de développement responsable portée depuis plusieurs années par les équipes d’Ecofi, et traduisent la volonté d’Ecofi de continuer son engagement de long terme en faveur d’une finance responsable, à impact et exigeante », indique un communiqué.

Deux nouveaux talents rejoignent également le département ISR d’Ecofi : Amélie Landrin, qui était en alternance au sein de la société, et Fatoumata Diallo, qui vient d’Amiral Gestion. Elles sont toutes les deux nommées analystes ESG.

