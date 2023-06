François Desprez de Fresnoye rejoint Flexstone Partners

(AOF) - Flexstone Partners, un affilié de Natixis Investment Managers spécialisé sur le marché global des actifs non cotés de petites et moyennes capitalisations, annonce la nomination de François Desprez de Fresnoye en tant que Directeur financier et Directeur des opérations de ses activités européennes, effective depuis début mai 2023. Basé à Paris, il est responsable de l’ensemble des opérations européennes de Flexstone, y compris opérations et finance, juridique et administration.

Avant de rejoindre Flexstone, François Desprez de Fresnoye était responsable des affaires juridiques, de la conformité, du contrôle interne et de la gestion d'entreprise (ressources humaines et finance) chez EMZ Partners, société d'investissement spécialisée dans les rachats d'entreprises par leurs dirigeants.