France-Un homme se suicide dans le palais de justice de Nîmes

(Avec procureur) PARIS, 12 juin (Reuters) - Un homme s'est donné la mort par arme à feu vendredi matin dans l'enceinte du palais de justice de Nîmes, a déclaré le procureur de la République de Nîmes, cité par l'AFP. L'individu, non identifié à ce stade, est entré par une porte secondaire du bâtiment, est monté dans les services de la cour d'appel où il a discuté avec plusieurs fonctionnaires avant de redescendre dans le hall, où il s'est suicidé, a précisé le procureur Eric Maurel. (Rédaction de Paris)

