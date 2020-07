Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Un homme avoue avoir mis le feu à la cathédrale de Nantes Reuters • 26/07/2020 à 08:48









NANTES, 26 juillet (Reuters) - Un bénévole du diocèse de Nantes affecté à la garde de la cathédrale de Saint-Pierre-et-Saint-Paul a été mis en examen pour "destructions et dégradations par incendie", a déclaré dimanche le procureur de la République de Nantes, huit jours après le feu qui a détruit une partie de l'édifice. L'homme a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (JLD), conformément aux réquisitions du parquet. "Il a reconnu dans la nuit avoir allumé les trois foyers de l'incendie de la cathédrale", a précisé à Ouest-France le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès. "Il regrette amèrement les faits, et évoquer cela a été pour lui une libération", a dit son avocat Me Quentin Chabert à Presse Océan. "Mon client est aujourd'hui rongé par le remords et dépassé par l'ampleur qu'ont pris les événements." L'homme avait déjà été entendu une première fois le 18 juillet, le jour-même de l'incendie, en raison de certaines incohérences dans son récit, avant d'être remis en liberté. Il a été de nouveau entendu samedi soir sur la foi des nouveaux éléments recueillis par les ingénieurs spécialisés dépêchés sur place par le laboratoire central de la préfecture de police de Paris. "Les premiers résultats communiqués par le laboratoire central de la préfecture de police de Paris amènent à privilégier la piste criminelle", avait indiqué samedi Pierre Sennès. L'enquête judiciaire a été ouverte pour dégradations, détériorations ou destruction du bien d'autrui par incendie et confiée à l'antenne nantaise de la Direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes (DIPJ). L'infraction visée dans la réquisitoire introductif du parquet de Nantes est théoriquement punie d'une peine de dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende. L'incendie du 18 juillet a détruit le grand orgue et des vitraux de la cathédrale. La restauration de l'édifice - dont la construction avait été entamée par le dernier duc de Bretagne François II (1435-1488) - devrait prendre au total "au moins trois ans", a évalué mercredi lors d'une conférence de presse Pascal Prunet, architecte en chef des Monuments historiques. (Guillaume Frouin, édité par Jean-Stéphane Brosse)

