France : timide amélioration du climat des affaires en octobre
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 09:10

L'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise, gagne un point en octobre après cinq mois de stabilité. À 97, il reste néanmoins en deçà de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024.

L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que le climat des affaires s'éclaircit nettement dans l'industrie (+4 points à 101) et le commerce de détail (+7 points à 99), mais s'assombrit dans les services et le bâtiment (-0,2 point à 96 dans les deux cas).

De son côté, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi gagne trois points à 96, au-dessous de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024. Cette embellie résulte principalement du rebond du solde sur les effectifs prévus dans les services (hors intérim).

