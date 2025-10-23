France : timide amélioration du climat des affaires en octobre
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 09:10
L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que le climat des affaires s'éclaircit nettement dans l'industrie (+4 points à 101) et le commerce de détail (+7 points à 99), mais s'assombrit dans les services et le bâtiment (-0,2 point à 96 dans les deux cas).
De son côté, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi gagne trois points à 96, au-dessous de sa moyenne de longue période (100) depuis juillet 2024. Cette embellie résulte principalement du rebond du solde sur les effectifs prévus dans les services (hors intérim).
A lire aussi
-
InterContinental Hotels Group (IHG), propriétaire de Holiday Inn, a fait état jeudi d'une hausse surprise de 0,1% du revenu mondial par chambre disponible (RevPAR) au troisième trimestre, la croissance en Europe et au Moyen-Orient ayant compensé la faible performance ... Lire la suite
-
Tesla rappelle 63 619 Cybertrucks en raison d'un défaut d'éclairage et propose un correctif logiciel
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un contexte et de détails dans l'ensemble du document) Tesla TSLA.O rappelle ... Lire la suite
-
Sodexo a annoncé jeudi prévoir une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 1,5 et 2,5% en 2026, citant des défis dans ses activités aux États-Unis, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,3% sur 2025. Le groupe dit également anticiper ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi avec une nouvelle avalanche de résultats de sociétés en Europe alors que les valorisations élevées ont poussé les investisseurs à prendre leurs bénéfices dans les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer