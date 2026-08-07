France : taux de chômage en hausse plus forte que prévu au 2e trimestre

Au 2e trimestre 2026, le nombre de chômeurs en France au sens du Bureau international du travail (BIT) a augmenté de 62 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,7 millions de personnes, selon les données de l'INSEE.

Le taux de chômage s'établit ainsi à 8,3% de la population active, supérieur de 0,2 point à son niveau du 1er trimestre 2026 et de 0,7 point à celui du 2e trimestre 2025 ( 261 000 chômeurs). Par comparaison, les économistes ne l'attendaient qu'à 8,2% en moyenne.

Le taux de chômage en France atteint ainsi son plus haut niveau depuis le 3e trimestre 2020, qui avait été affecté par la crise sanitaire, et, auparavant, depuis le 3e trimestre 2019. Il demeure toutefois nettement inférieur à son pic de mi-2015 (-2,2 points).

Parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,9 million souhaitent un emploi sans être considérées comme au chômage parce qu'elles ne recherchent pas d'emploi ou ne sont pas disponibles ("halo autour du chômage"), un nombre quasi stable sur le trimestre ( 6 000).