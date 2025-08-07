France: stabilité du déficit commercial en juin
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 09:27
D'un mois sur l'autre, les exportations françaises se sont accrues de 3,4% à un peu plus de 50,6 milliards d'euros, mais cette progression s'est trouvée contrebalancée par des importations en hausse de 2,9% à moins de 58,3 milliards.
Dévoilé par la Banque de France, le déficit des transactions courantes de la France (toujours en données CVS-CJO) a atteint 3,4 milliards d'euros en juin, en augmentation donc après un déficit de 2,6 milliards en mai.
