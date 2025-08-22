France-Stabilité du climat des affaires dans l'industrie en août

Le climat des affaires dans l'industrie en France est resté stable en août par rapport au mois précédent, en ligne avec les attentes, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée vendredi par l'Insee.

L'indicateur du climat des affaires dans le secteur atteint 96 points en août après le même chiffre (non révisé) en juillet.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 96 points en août.

(Rédigé par Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)