France-Risque accru de tensions sur le système électrique en février

PARIS, 19 novembre (Reuters) - Le risque de difficultés d'approvisionnement en électricité de la France au mois de février 2021 est plus important qu'au cours de la même période des années précédentes en raison de la baisse de disponibilité du parc nucléaire liée au coronavirus, a annoncé jeudi Xavier Piechaczyk, le président du directoire du gestionnaire des lignes à haute tension RTE. Dans le contexte de la crise sanitaire, qui a perturbé les travaux au sein des centrales nucléaires d'EDF EDF.PA et donc ses perspectives de production, Xavier Piechaczyk a cependant évoqué lors d'une conférence de presse à distance un risque significativement réduit pour le mois de décembre, par rapport à ce qui était envisagé au printemps, et de même nature que les années précédentes pour le mois de janvier 2021. Le président de RTE a en outre rappelé que la société disposerait si besoin de plusieurs leviers pour faire diminuer la demande d'électricité, parmi lesquels l'arrêt de la consommation d'industriels, une légère baisse de la tension sur le réseau de distribution et, en dernier recours, l'organisation de coupures temporaires, anticipées, localisées et tournantes. (Benjamin Mallet, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.25%